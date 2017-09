ArcheAge wird drei Jahre alt. Trion Worlds und Entwickler XLGAMES feiern diesen Meilenstein gemeinsam mit der Community. Um den Anlass gebührend zu ehren, gibt es unter diesem Link ein kostenloses Geschenkpaket für die Spieler.

ArcheAge – Infos zum Geschenk und Event

Es enthält eine ganze Reihe Goodies wie einen neuen Titel und Siegesballkleidung. Die Feierlichkeiten beginnen am 14. September und erstrecken sich bis zum 18. Oktober. In dieser Zeit gibt es neue Münzen-Quests zum 3. Jubiläum, die Rückkehr des Schattenhüter-Festivals, neue Beute, Welpen, Feuerwerke und mehr.

Zusätzlich zum Geschenkpaket werden die Spieler auf eine Quest an die Diamantküste eingeladen, um Amary dabei zu helfen, sich um ihren entlaufenden Riesen-Corgi Kirby zu kümmern. Kirby kann man füttern, waschen, bürsten und mit ihm spielen, um sich seiner Zuneigung zu versichern sowie Jubiläumsmünzen zu verdienen, die gegen Kapseln mit besonderen Belohnungen eingetauscht werden können. Die Kapseln enthalten eine Reihe Gegenstände verschiedener Seltenheitsgrade, die Spieler nach Belieben sammeln können.

Während der Feierlichkeiten zum 3. Jubiläum ist auch das Schattenhüter-Festival auf dem Falkenplateau in vollem Gange. Ein Weltentor in Austera, Marianopel, auf dem Knurrlingseiland oder an der Diamantküste bringt den Spieler dorthin. Außerdem kann der Spieler den Ort auch zu Fuß erreichen. Das Falkenplateau ist während des Events im Festival-Modus, wodurch kein PvP stattfinden kann (Ausnahme: Herrschaftskriege, oder Kampf Gilde gegen Gilde in der offenen Welt.)

Während des Festivals erscheinen um 23:00 Uhr Spielzeit für begrenzte Zeit Schattenhüter-Risse auf dem Falkenplateau. Der Spieler erhält Riss-Quests vom Schattenhüter-Riss-Anwerber auf dem Falkenplateau, um für ihren Abschluss zusätzliche Schattenhüter-Münzen des 3. Jubiläums, bis zu 400 Ehrenpunkte und 400 Handwerksabzeichen zu erhalten.

Als Teil des parallel laufenden Riesen-Kirby-Events der Diamantküste können alle Charaktere ab Stufe 40 eine Quest von Tehasha auf dem Falkenplateu annehmen und Kirby den Corgi aufheitern, indem sie Anthalons Elite im Walsang-Hafen bezwingen und sich so weitere 13 Jubiläumsmünzen und 5 Schattenhüter-Münzen verdienen.

Von kostenloser Beute bis hin zu neuen Quests gibt es während des 3. Jubiläums von ArcheAge jede Menge Spaß zu haben.