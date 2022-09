Wenn es um Online Glücksspiele geht, gibt es zwei Möglichkeiten: um echtes Geld oder zum Spaß. Beide haben ihre Vorteile. Für alle, die nur Spaß haben möchten, ist die Demoversion von Spielautomaten eine gute Option. Man riskiert kein eigenes Geld und kann trotzdem den Nervenkitzel beim Drehen der Walzen genießen. Wer jedoch darauf hofft, den Jackpot zu knacken, muss Casino Spiele um Echtgeld spielen. Es besteht zwar immer die Möglichkeit, dass der Ihren Einsatz verloren geht, aber wer um echtes Geld spielt, hat die Chance auf einen großen Gewinn. Letztendlich hängt die Entscheidung davon ab, was vom Glücksspiel erwartet wird.

Was sind die Echtgeld-Slots?

Echtgeld Spielautomaten sind Online Spielautomaten, bei denen die Spieler echtes Geld auf das Ergebnis des Drehs setzen können. Diese Spielautomaten haben in der Regel 3 oder 5 Walzen und eine begrenzte Anzahl von Gewinnlinien. Das Ziel des Spiels besteht darin, passende Symbole auf der Gewinnlinie anzuordnen, um einen Preis zu gewinnen. Echtgeld Casino Spiele bieten in der Regel höhere Auszahlungen als Casino Spiele ohne Echtgeld, weshalb sie bei ernsthaften Spielern beliebter sind. Darüber hinaus bieten viele Online Casinos Willkommensboni und andere Aktionen an, die für das Spielen von Echtgeld-Spielautomaten genutzt werden können. Daher bieten Echtgeld Online Casino Spiele eine spannende und potenziell lukrative Möglichkeit, online zu spielen.

Vorteile von Casino Spiele Echtgeld

Ein Vorteil der Online Casino Spiele mit Echtgeld ist, dass tatsächlich Geld gewonnen werden kann. Ein weiterer Vorteil von Spielautomaten mit echtem Geld ist, dass man die Chance hat, große Jackpots zu gewinnen. Viele Online Spielautomaten bieten progressive Jackpots, das heißt der Preispool wächst jedes Mal, wenn jemand das Spiel spielt. Wer den Jackpot knackt, kann mit einer lebensverändernden Summe rechnen. Schließlich kann das Spielen von Casino Spielen Online um Echtgeld aufregender sein als das kostenlose Spielen. Wenn echtes Geld eingesetzt wird, hat man ein Gefühl für den Einsatz und die Vorfreude, was das Spiel noch spannender macht.

Ein großer Vorteil ist natürlich, dass eine Vielzahl von Slots für echtes Geld zur Verfügung stehen. Schier endlos ist das Angebot in Online Casinos, wenn Spieler nach dem passenden Automaten suchen. Natürlich wissen Casino Betreiber, dass die Slots zu den beliebtesten Formen des Glücksspiels zählen. Somit werden diese auch entsprechend häufig angeboten. Im Vergleich zu Demo-Slots gibt es somit also viel mehr Möglichkeiten, um Abwechslung in das Spiel zu bringen. Durch den Gewinn für Hersteller von Online Casino Spielen mit Echtgeld können die Spiele natürlich auch weiterentwickelt oder von Beginn an viel hochwertiger programmiert werden. Mit besserer Grafik und neuen Technologien macht das Spielen viel mehr Spaß.

Ein weiterer Vorteil von Echtgeld-Slots ist, dass die Online Casinos mit Bonusangeboten auf sich aufmerksam machen. Viele Casinos bieten neuen und bestehenden Kunden Freispiele oder einfach Geldboni für ausgewählte Casino Spiele mit Echtgeld ohne Einzahlung. Hierbei kann trotzdem echtes Geld gewonnen werden, ohne dass dabei eigenes Geld eingesetzt werden muss. So können Spieler den Nervenkitzel genießen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Natürlich können Demoslots keine Bonusangebot ermöglichen, da sie ohnehin kostenfrei gespielt werden können. Im Endeffekt können also viele Casino Spiele mit Echtgeld Bonus mit virtuellem Geld oder Freispielen betrieben werden. So hat man die kostenlose Chance auf einen Gewinn.

Natürlich ist die Chance auf einen Jackpot einer der Hauptgründe, warum Menschen überhaupt Slots spielen. Immer mehr Automatenspiele nutzen einen progressiven Jackpot, um den Gewinn immer weiter in die Höhe treiben zu können. Ein glücklicher Spieler kann sich dann mit einem sehr geringen Einsatz über sehr viel Geld freuen.

In Online Casinos ist es sehr einfach, sich das gewonnene Geld auszahlen zu lassen. Natürlich muss hierbei auf ein seriöses Casino mit entsprechender Lizenz geachtet werden. Viele Casinos haben zudem die Vorgabe vom Lizenzgeber, dass Geld nur über eine Methode ausbezahlt werden darf, über die bereits Geld einbezahlt wurde. Durch die vielen verschiedenen Möglichkeiten können Spieler auch ganz anonym Geld in ein Online Casino einzahlen. Bezahlmethoden in sehr vielen Online Casinos werden folgende angeboten:

Banküberweisung

Kreditkartenzahlung

PayPal

PaySafeCard

E-Wallets

Auch moderne Bezahlmethoden wie mittels Kryptowährung werden immer beliebter. Der gewonnene Betrag kann oft bereits mehrere Stunden oder maximal ein paar Tage nach der Auszahlung beim Spieler sein.

Wo können die Spieler Casino Spiele online mit Echtgeld spielen?

Wer um echtes Geld spielen möchte, sollte dies in einem Online Casino tun. Dieses kann man von überall aus und zu jeder Zeit nutzen. Egal ob über den PC oder das Smartphone, Online Casinos sind unkompliziert zu nutzen und bieten sehr viele verschiedene Slots, die mit Echtgeld arbeiten. Vergleichsseiten wie die Casinoschublade ermöglichen einen Überblick über die besten Online Casinos.

Top 5 Online Casinos to Play Slots for Real Money

Nicht jede virtuelle Spielhalle bietet Spielern die gleichen Vorteile, wenn es um das Casino Spiele mit Echtgeld geht. Natürlich macht ein Mix aus vielen verschiedenen Faktoren ein gutes Online Casino aus. Spieler sollten unter anderem auf Bonusangebote, eine große Auswahl an Slots und auf die gebotenen Transaktionsmethoden achten.

PlatinCasino

Das PlatinCasino eignet sich hervorragend für alle Gambler, die im Online Casino Spiele um Echtgeld spielen möchten. Das PlatinCasino informiert Spieler direkt auf der Startseite, wie ein seriöser Anbieter gefunden werden kann. Dadurch lässt sich sicherstellen, dass der Anbieter legal handelt und Spieler schützen möchte. Auch ein enormes Angebot an Slots überzeugt. Mit über 3200 Echtgeld Casino Spielen hat das PlatinCasino jede Menge Spielspaß im Angebot. Natürlich können Klassiker wie Roulette gespielt werden. Zudem steht den Kunden im Online Casino eine Vielzahl an Transaktionsmethoden zur Verfügung. Neben den klassischen Bezahlmöglichkeiten warten auch CashtoCode und MuchBetter auf die Spieler. Natürlich werden auch verschiedene Boni angebotoen, um Kunden gewinnen zu können.

Casinia

Casinia ist ein Online Casino mit der Glücksspiellizenz von Curacao. Das macht das Angebot zu einem seriösen Inhalt und kann ohne Bedenken genutzt werden. Casinia wirbt direkt auf der Homepage mit zahlreichen Bonusfunktionen sowie die Casino Spielen mit einem Echtgeld Bonus. Neben Willkommensboni warten auch für bestehende Spieler Cashback-Aktionen von bis zu 3.000 Euro pro Woche. Das ist definitiv überzeugend. Das Casino bietet eine Vielzahl an Echtgeld-Slots an, darunter auch zahlreiche Slots mit progressiven Jackpots. Für wahre Glückssuchende ein echter Hit. Auch hier finden sich zahlreiche Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, welche den Spielern maximale Flexibilität ermöglichen. Casinia bietet zudem ein Live-Casino, um das Flair des Spielens vollständig in die eigenen vier Wände zu holen.

Spinia

Spinia hebt sich schon alleine vom Design her von anderen Online Casinos ab. Denn wenn man zum ersten Mal auf der Webseite ist, hat man gar nicht wirklich das Gefühl in einem Online Casino zu sein. Spinia bietet einen umfangreichen Willkommensbonus, der die ersten zwei Einzahlungen belohnt. Zudem werden in täglichen Slot-Rennen zahlreiche Preise für bestehende Kunden ausgespielt. Natürlich dürfen auch Turniere nicht fehlen. Der Anbieter hat zahlreiche Echtgeld Online 3Casino Spiele bespielt werden können. Vor allem der Spinia Slot mit progressivem Jackpot ist für Spieler interessant. Das Casino bietet auch Bonuspakete mit 50 Freispielen an, wenn 250 Euro einbezahlt werden.

Casumo

Das Casumo Online Casino lockt Spieler mit einem sehr spannenden Willkommensbonus. Denn hier warten nicht nur ein Bonus von bis zu 100 Prozent auf 500 Euro. 120 Freispiele für den Echtgeld Slot Book of Dead stehen direkt zur Verfügung. So können Spieler direkt nach der Registrierung kostenfrei um echtes Geld an einem Automaten spielen. Das Online Casino bietet fast 2.000 verschiedene Slots an, die mit Echtgeld bespielt werden können. Langeweile kommt hier also keinesfalls auf. Neben progressiven Jackpots werden bei Casumo auch immer wieder Sachpreise gewonnen. Bestehende Kunden werden mit Bonusgeldern belohnt. Diese werden direkt dem Konto hinzugefügt, damit keine Einzahlung getätigt werden muss.

20bet Casino

Das 20bet Casino bietet Unmengen an Online Casino Spielen mit Echtgeld. Spieler können stundenlang verschiedene Slots ausprobieren, ohne dass Langeweile aufkommt. Neben den Slots stehen klassische Spiele und Sportwetten zur Verfügung. Das 20bet Casino ist im vollen Umfang für seine Spieler da. Bei der Registrierung erhalten Spieler natürlich einen Bonus. Neben einem Einzahlungsbonus von bis zu 100 Prozent warten auch noch Freispiele für ausgewählte Slots. Mit drei verschiedenen Turnieren können besonders aktive Spieler zudem weiterhin viel Geld gewinnen. Die Ein- und Auszahlung kann schnell, bequem und sicher über viele verschiedene Bezahlmethoden durchgeführt werden. Von der Kreditkarte bis hin zu Skrill ist alles möglich.

Top 5 Online Echtgeld Slots

Es gibt Abertausende von Online Slots, die mit echtem Geld bespielt werden können. Nichtsdestotrotz haben sich einige der Slots auf dem Markt besonders etabliert und werden von zahlreichen Spielern genutzt, die auf der Suche nach dem großen Glück sind. Die Gründe für den Erfolg eines einzigen Slots sind dabei sehr unterschiedlich.

Buffalo Slot. Der Buffalo Slot war schon lange Zeit in lokalen Casinos extrem beliebt und hat nun auch die Onlinewelt im Sturm erobert. Der Slot gilt als einer der am meisten bespielten Automaten aller Zeiten. Mit einem RTP von 94.58% kann der Buffalo Slot im soliden Mittelfeld mithalten und sorgt für einen akzeptablen Auszahlungswert. Drei oder mehr Goldsymbole an beliebiger Stelle lösen die Freispiele aus. Drei, vier und fünf Scatter auf dem Bildschirm werden 8, 15 und 20 Freispiele belohnt.

Wheel of Fortune Slot. Wheel of Fortune bietet einen RTP Wert von 94,04 Prozent, was im Vergleich zu anderen Top Slots absolut in Ordnung ist. Das Glücksrad dient als Wild, das alle Symbole ersetzt. Der Gold-Super-Joker erscheint recht häufig und bietet einen x5-Multiplikator. Das Scatter-Symbol ist das Triple Action Bonus-Symbol. Es löst eine Bonusrunde aus, wenn es erscheint.

Monopoly Slot. Monopoly gilt als eines der beliebtesten Spiele weltweit. In Online Casinos ist das Spiel als Slot vertreten. Der Slot ist besonders spannend, da viele verschiedene Bonussymbole und Bonusrunden erspielt werden können. So ist garantiert für Abwechslung gesorgt und Spieler können Eintönigkeit vermeiden.

Rainbow Riches Slot. Der Slot überzeugt mit einem RTP von 95 Prozent. Für einen sehr beliebten Slot ist dies ein überdurchschnittlich guter Wert. Rainbow Riches inkludiert zwar keinen progressiven Jackpot, ermöglicht aber einen maximalen Gewinn von 250.000 Dollar. Der Slot beinhaltet mehrere Bonusspiele wie Freispiele und Pots of Gold, um Abwechslung zu bieten.

5 Dragon Slots. Der 5 Dragon Slot hat mit einem RTP von 95,17 Prozent den höchsten Wert in dieser Liste. Schon alleine dieser Fakt macht den Slot besonders spannend. Doch auch das Design mit Symbolen wie Koi-Karpfen, Schildkröten, roten Umschlägen, Tigern, Münzen und verschiedene Drachen weiß zu überzeugen.

Echtgeld Slots auf Mobilgeräten

Fast alle Online Casino Spiele mit Echtgeld können auch auf Smartphones betrieben werden. Dabei ist es egal, ob ein Android-Gerät oder ein iPhone genutzt wird. Die Slots sind kompatibel für mobile Geräte. Denn natürlich wissen die Hersteller, dass immer mehr Menschen über Smartphones und Tablets auf Glücksspiel zurückgreifen.

Was sind Demo-Slots?

Demo Slots sind den Echtgeld Slots sehr ähnlich. Der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass hier nur mit fiktiven Gewinnen gearbeitet wird. Es wird also kein Echtgeld genutzt und es kann kein Echtgeld gewonnen werden. Bei Demo Slots können Spieler Erfahrungen an Casino Spielen ohne Echtgeld sammeln, bevor sie Ihre erste Einzahlung tätigen. Auch der reine Spaßfaktor zählt hierbei natürlich.

Funktionen von Demoversionen von Spielautomaten

Demo Slots unterscheiden sich auch im Betrieb von herkömmlichen Slots, die mit Echtgeld bespielt werden müssen. Da es sich nicht um finanziertes Glücksspiel handelt, sind die Kriterien weniger streng. Doch auch für Spieler selbst bieten Demo Slots einige Features, die definitiv spannend sind.

Keine Registrierung ist erforderlich. Demo Slots können jederzeit, schnell und einfach gespielt werden. Es bedarf keiner Registrierung in einem Online Casino, um diese Inhalte abzurufen. Durch Demo Slots werden die Automaten einem breiteren Publikum geöffnet, das nicht um echtes Geld spielen möchte oder darf.

Demo Slots können jederzeit, schnell und einfach gespielt werden. Es bedarf keiner Registrierung in einem Online Casino, um diese Inhalte abzurufen. Durch Demo Slots werden die Automaten einem breiteren Publikum geöffnet, das nicht um echtes Geld spielen möchte oder darf. Spielerfahrungen sammeln. Demo Slots eignen sich hervorragend zum Üben. Denn natürlich hat jeder einzelne Slot seine ganz besonderen Eigenheiten, die Spieler erst einmal herausfinden und verstehen müssen. Wird an einem Casino Spiel mit Echtgeld Einsatz geübt, kann dies schnell dazu führen, dass einiges an Geld genutzt wird, um den Slot überhaupt zu verstehen. In Demo Versionen von Slots können Spieler das Prinzip des Slots kennenlernen und die Spielweise verstehen. So kann dann direkt zum Echtgeld Slot übergegangen werden, wenn bereits alles klar ist. Durch die vielen verschiedenen Symbole, Bonusrunden und weitere Funktionen von Slots kann es durchaus einige Zeit dauern, bis alle Inhalte vollständig klar sind.

Demo Slots eignen sich hervorragend zum Üben. Denn natürlich hat jeder einzelne Slot seine ganz besonderen Eigenheiten, die Spieler erst einmal herausfinden und verstehen müssen. Wird an einem Casino Spiel mit Echtgeld Einsatz geübt, kann dies schnell dazu führen, dass einiges an Geld genutzt wird, um den Slot überhaupt zu verstehen. In Demo Versionen von Slots können Spieler das Prinzip des Slots kennenlernen und die Spielweise verstehen. So kann dann direkt zum Echtgeld Slot übergegangen werden, wenn bereits alles klar ist. Durch die vielen verschiedenen Symbole, Bonusrunden und weitere Funktionen von Slots kann es durchaus einige Zeit dauern, bis alle Inhalte vollständig klar sind. Keine Notwendigkeit, Geld auszugeben. Bei Demo Slots kann der Spielspaß vollkommen umsonst genutzt werden. Es gibt keine Kosten für einen Spin, da auch keine echten Gewinne erzielt werden können. Durch den Betrieb von Demo Slots kann jede Person an Automaten spielen, ohne dafür Geld zu bezahlen.

Arten von kostenlosen CasinoSpielautomaten

Es gibt verschiedene Arten von Automatenspielen. Diese verfolgen in der Regel zwar alle das gleiche Spielprinzip, bieten aber vor allem im Design und der Grafik diverse Unterschiede. So können verschiedene Slots ausprobiert werden.

Online Video Slots. Dabei handelt es sich um Automaten, die Sequenzen einblenden. Hierbei kann es sich um ein kurzes Intro oder ein Video handeln, dass nach einer Runde oder beim Erreichen der Bonusspiele eingeblendet wird.

3D Slots bieten, wie der Name schon sagt, eine 3D Funktion. Dadurch soll das Spiel noch intensiver erlebt werden können und der Slot sorgt für maximalen Spielspaß durch die Effekte.

Online Fruit Machines sind vor allem aus amerikanischen Filmen bekannt und erobern mittlerweile auch das Internet. Hierbei werden die Symbole fast allesamt durch verschiedene Früchte ersetzt. Banane, Erdbeere und Co. sorgen dann für unterschiedliche Gewinne.

Klassische Slots. Bei den klassischen Online Slots handelt es sich nach wie vor um die dominierende Form der Automatenspiele. Der Spieler hat jede Runde einen Spin zur Verfügung und bringt so die Walzen in Bewegung.

Was ist besser zu wählen, ein Demo-Slot oder ein Echtgeld-Slot?

Es gibt in diesem Fall keine bessere Alternative. Demo Slots und die Casino Spiele mit Echtgeld können nur entfernt miteinander verglichen werden. Denn beim Einsatz von Echtgeld spielt natürlich auch immer der Aspekt des Gewinnens eine Rolle, während bei Demo Slots allein der Spielspaß im Vordergrund steht. Jeder Spieler muss selbst für sich entscheiden, welche Möglichkeit von Automatenspiel nun die bessere Wahl für ihn ist.

Letzte Änderung am 15. September 2022