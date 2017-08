Als erstes großes Update nach dem offiziellen Launch wird „Joseph“ gegen Ende September bis Anfang Oktober 2017 erwartet. Die Erweiterung wird mit der Arena ein völlig neues Key-Feature implementieren. Die Arena erlaubt es Spielern ihre PvP-Skills in kurzweiligen 5-vs-5-Matches, die allerdings nicht tödlich sind, zu testen und weiter zu verbessern. Die erzielten Ergebnisse im Kampfgeschehen werden dann in einem Ratingsystem festgehalten. Das Matchmaking lässt Spieler gegeneinander antreten, die ähnliche Kampfwerte aufweisen. Darüber hinaus verfügt die Arena über einen komplett neuen Kampfmodus, in dem Kontrollpunkte erobert werden müssen. Jene Spieler, die als Sieger aus den Matches hervorgehen, erhalten sogenannte Arena-Tokens, die in Belohnungsitems aus dem Arena-Store investiert werden können. Dabei handelt es sich um Ziergegenstände oder Upgrades bereits vorhandener Gegenstände, so dass nicht in das Wirtschaftssystem von Albion Online eingegriffen wird. Darüber hinaus sind neue Expeditionen und weitere Verbesserungen am Benutzerinterface auf der Agenda. Das ist natürlich nicht alles – „Joseph“ wird zahlreiche weitere Verbesserungen, Bugfixes und Balancing-Optimierungen beinhalten, die detailliert im Blogpost aufgelistet werden.