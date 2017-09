In der neuen Arena treffen die Spieler auf würdige Gegner in 5-vs-5-Matches, um Kontrollpunkte zu erobern. Hier melden sie sich über das Random-Matchmaking mit Freunden, Gildenkameraden oder alleine an. Ebenfalls können sie hier für PvP-Kämpfe in höheren Stufen trainieren. Im Teamkampf entscheiden dann die eroberten Kontrollpunkte und der aufgestellte Highscore über die gewonnenen Preise. Die siegreichen Teams erhalten Arena-Siegel, die entweder in Belohnungen eingetauscht oder mit anderen gehandelt werden können. Jeder Charakter kann für die ersten drei gewonnen Matches jeweils drei Arena-Siegel pro Tag einsammeln – maximal sind neun Arena-Siegel pro Tag möglich.