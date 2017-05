Die Activision Studios sind derzeit von mehreren Entlassungen betroffen. Während diese in der Industrie relativ normal sind, so ist es ziemlich seltsam, wenn der Konzern just vergangene Woche bessere Geschäftsergebnisse verkündete als angenommen.

Activision – 5% der Angestellten entlassen

Dabei sollen insgesamt 5 Prozent aller Angestellten entlassen worden sein. Das betrifft nicht nur die Corporate Offices, sondern auch Entwickler Beenox, Infinity Ward und andere, interne Studios. In einem offiziellen Statement von Activision heißt es, dass man seine Ressourcen neu anordnen wolle, um kommende Projekte zu unterstützen. Zudem müsse man sich auf den digitalen Wandel vorbereiten und dementsprechend planen.

Insgesamt sollen 20 Mitarbeiter von Infinity Ward den Platz geräumt haben. Während Infinite Warfare nicht die Verkaufserwartungen des Publishers erreichte, so verkaufte es sich trotzdem gut im abgelaufenen Quartal.

Übrigens: Die Call of Duty-Reihe soll mit dem kommenden Ableger stärker „back to the roots“ gehen. Neben den Entlassungen bei IW gab es auch im QA-Team von Beenox einige Entlassungen. Dennoch arbeiten weiterhin 150 Angestellte im Studio.

