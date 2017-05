Der Publisher SOEDESCO und der Entwickler Petroglyph Games bringen gemeinsam das neue Echtzeitstrategiespiel 8-Bit Armies für Konsole und PC auf dem Markt. Das Spiel wird neben der Boxversion auch digital erhältlich sein. Die Veröffentlichung von 8-Bit Armies ist für den Sommer 2017 geplant.

Das Petroglyph-Team verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von AAA-Strategie-Spielen. Etliche Führungskräfte und Programmierer waren bei den Westwood Studios beschäftigt und federführend bei der Entwicklung von Command & Conquer beteiligt. Seit der Gründung von Petroglyph Games wurden verschiedene RTS-Klassiker wie Grey Goo, Universe at War und Star Wars: Empire at War verwirklicht.

8-Bit Armies – Leichter Einstieg für Spieleneulinge

Der Titel ist das neueste Echtzeitstrategiespiel von Petroglyph Games. Es erinnert an die Command & Conquer Reihe mit seiner leicht zugänglichen Spielmechanik und bietet gleichzeitig einen spaßigen und zeitlosen Stil, der neue Spieler in das Genre einführt. Eine einzigartige speziell angepasste Steuerung für Konsolen-Controller macht es einfacher als je zuvor Basen zu bauen und große Armeen zu befehligen. Komplizierte Tasteneingaben gehören der Vergangenheit an. Die Boxed und Online-Konsolen Version von 8-Bit-Armies wird neben dem Hauptspiel auch der Erweiterung ‚Guardians Campaign‘ enthalten.