Die koreanischen Entwickler und Publisher von Joycity kündigen an, dass 3on3 Freestyle ab heute für Spieler in der EU exklusiv auf PlayStation 4 in die Open Beta startet. 3on3 Freestyle enthält legendäre Basketballplätze, einen spaßigen und dynamischen Hip-Hop Soundtrack und, in Anerkennung an urbane Kultur, eine großartige Straßen-Atmosphäre. Das Spiel steht ab heute im PlayStation Store zum Download zur Verfügung.

3on3 Freestyle – Infos zum Spiel

Jeder Charakter in 3on3 Freestyle ist einzigartig und verfügt über eigene Fähigkeiten und Talente auf spezifischen Positionen. Spieler können schnelle Pässe werfen, mitreißende Dribblings hinlegen oder sich ihren Weg durch die Verteidiger bahnen, um das Spiel zu gewinnen. Teammitglieder müssen sich gut überlegen, welche Spieler sie wählen, damit sie das richtige Team für ihren bevorzugten Spielstil zusammenstellen und sich auf ihre Gegner einstellen können. Zusätzlich zu unterschiedlichen physischen und technischen Attributen gibt es zu jedem Charakter eine eigene Hintergrundgeschichte, geschrieben mit Hilfe des legendären Autors Evan Skolnick, die sich entfaltet, während Spieler Fortschritte im Spiel machen.

Wichtigste Spielelemente:

Kombos: Jeder Charakter hat eigene Fähigkeiten und spezielle Movesets. Spieler müssen ihre einzigartigen, offensiven und defensiven Moves zu Kombos aneinanderreihen und dabei die Fertigkeiten ihrer Mitspieler im Auge behalten.

Spieler: Mit 15 bunten Charakteren hängt der Erfolg von den Skills ab und legt Schwerpunkte auf Training. Jeder der Charaktere gewinnt Punkte, mit denen sich Fähigkeiten freischalten und upgraden lassen, so wie Dunks, Würfe aus der Distanz, Ausdauer u.v.m.

Spielmodi: