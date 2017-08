Falls ihr eine Xbox One besitzt und im November die Xbox One X abholen wollt, soll es einige Wege geben den Übergang einfach zu halten.

Während der Microsoft Live Show auf der gamescom, hat Xboxs Mike Ybarra etwas zum Transfer der Spiele und Einstellungen erzählt. Dafür gibt es drei Wege. Erstere wäre alles auf eine externe Festplatte zu übertragen. Wenn ihr diese dann beim initialisieren anschließt, erspart es euch einigen Ärger.

Bei Spielen sieht es genauso aus wie mit zwei Xbox One Konsolen. Diese lassen sich per externer Festplatte übertragen und erhalten vorher einen Patch, da viele Titel 4K unterstützen werden.

Die größte Neuigkeit dürfte die Möglichkeit sein die Daten vom Netzwerk aus zu transferieren. Ähnlich wie bei der Lösung für die PS4 Pro Besitzer. Ybarra hat zwar keine Details genannt, aber bestätigt, dass das Feature auf beiden Konsolen aktiviert werden muss. Danach erledigen diese den Rest von alleine.

Hier gibt’s einen kleinen Ausschnitt vom Interview:

Here's how easy it is to transition to #XboxOneX from the #XboxOne family. #XboxGC pic.twitter.com/CRxLmhSML7

— Xbox (@Xbox) 20. August 2017