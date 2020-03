Casino Spiele Test – welches ist das beliebteste Spiel?

Hier in unserem Casino Spiele Test finde Ihr das Ranking für die beliebtesten Spiele in online Casinos. Wir haben uns die Favoriten in über 30 Casinos angeschaut und daraus die Topliste der besten 10 erstellt.

Casino Spiele – Test der besten 10

Platz 1 – Book of Dead









Mit Abstand ist der Spielautomat Book of Dead in allen Casinos und unserem Spiele Test der beliebteste. Der Grund hierfür wird das früher weit verbreitet Spiel Book of Ra sein, welchem dem jetzigen sehr ähnelt. Wir selbst verstehen das nicht ganz, denn außer Freispiele hat der Automat nicht viel zu bieten. Klar ist er in jedem online Casino sehr bekannt und wird gepuscht, allerdings gibt es unserer Meinung nach viel bessere Spielautomaten.

Platz 2 – Starburst









Der Spielautomat Starburst mit den glitzernden Diamanten ist auch in fast jedem online Casino zu finden. Durch die Bonus Feature kann dort sehr viel Geld gewonnen werden und aus diesem Grund ist das Spiel auch auf dem zweiten Platz. Die gute Grafik, Wild Symbole und die Re-Spins machen den Automat bei den Spielern so beliebt. Aber Vorsicht, Starburst kann süchtig machen 🙂 Am besten am Anfang mit kleineren Beträgen spielen und wenn es gut läuft den Einsatz erhöhen.

Platz 3 – Book of Ra









Book of Ra ist der bekannteste und beliebteste Spielautomat überhaupt. In Spielotheken oder Spielhallen war der Videospielautomat jahrelang der Vorreiter und immer belegt. Online war er am Anfang auch der Renner und wurde gehypet, allerdings durch Lizenzprobleme gibt es kaum noch online Casinos in denen man Book of Ra um echtes Geld spielen kann. Hier bei uns könnt Ihr ihn jedoch noch kostenlos mit Spielgeld spielen. Als Alternative wird jetzt oft Book of Dead angeboten, was diesem Spiel ja sehr ähnlich ist.

Top 5 online Casinos & deren Spiele im Test

In diesen online Casinos werden die Top 10 der besten Casino Spiele angeboten.

