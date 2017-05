So gewinnt man auch ein 4 vs. 8

4 gegen 8 ist in The Division’s Dark Zone in der Regel der klare Tot. Nicht so bei der KGO (Kampfgruppe Ost). Manchmal sind Division Spieler doch ein wenig überheblich und bekommen gezeigt wie man ein 4 vs 8 auch verlieren kann, wenn man doch klar in der Überzahl ist 🙂

Spieletester.com auf Twitch findet Ihr hier: https://www.twitch.tv/spieletester_com