Sunnyplayer Casino – Deutschlands No.1 Merkur-Spiele Casino

Im Sunnyplayer Casino Online findet ihr ein rundum gelungenes Online-Angebot der beliebtesten Merkur Casinospiele. Alle Spiele im Sunnyplayer Casino sind von der europäischen Malta Gaming Authority geprüft und wurden für den Online-Spielbetrieb freigegeben. Bei sunnyplayer.com findet ihr spannende Automatenspiele, Slots und natürlich die klassischen Casinospiele, zu denen beispielsweise das beliebte Roulette und auch Black Jack gezählt werden. Im Live-Casino bequem von zu Hause aus echtes Casino-Flair genießen? Absolut kein Problem bei sunnyplayer.com! Alle Spiele bei Sunnyplayer werden von namhaften Spieleanbietern in Europa entwickelt und sind deshalb mittlerweile auch in zahlreichen Onlinecasinos eingesetzt.

Die Registrierung im Sunnyplayer Onlinecasino



Im Sunnyplayer Casino findet ihr auf der Startseite rechts oben den „Registrieren“-Button, der euch direkt zur Anmeldungsseite weiterleitet. Als Neukunde im Sunnyplayer-Onlinecasino bekommt ihr sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Einzahlung Bonus-Guthaben dazu geschenkt. Sichert euch euren exklusiven Registrierungsbonus!

Auf der Anmeldeseite müsst ihr eure persönlichen Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer usw. eingeben, denn diese Angaben benötigt der Betreiber für die Abwicklung der Auszahlung im Gewinnfall. Nach der Anmeldung könnt ihr eure erste Zahlung tätigen. Für 1 € Einzahlung bekommt ihr 10 € gratis obendrauf, um das Sunnyplayer Casino online testen zu können. Außerdem habt ihr die Möglichkeit für einen Zusatzbonus von bis zu 444 €. Die jeweiligen Teilnahmebedingungen für die Anmeldeboni findet ihr auf der Registrierungsseite.



Entdeckt die Spielewelt von Sunnyplayer.com

Ihr mögt Slots und Videoslots, dann findet ihr bei Sunnyplayer auf alle Fälle euer absolutes Lieblingsspiel, denn die Range von Spielmöglichkeiten an unterschiedlichen Spielautomaten ist riesig. Mit weit mehr als 450 Slotautomaten wird jedes Spielerherz ausreichend bedient und die Auswahl fällt sicher nicht leicht. Hinzu kommen noch eine Reihe an Jackpot Spielen, die den großen Coup versprechen und immer satt gefüllt sind. Hier könnt ihr mit ein wenig Glück so richtig abräumen. Manch einer hat in diesem Onlinecasino schon megagroße Gewinne eingesackt. Wenn ihr euch lieber an Tischspielen verduldet, ist das kein Problem, denn ihr findet auf der Casinoseite bei Sunnyplayer auch mehrere Roulette, Black Jack und Poker.

Die Sicherheit auf Sunnyplayer.com

Das Sunnyplayer Online Casino wird von der PlayCerry Ltd. betrieben und verfügt über mehrere gültige Lizenzen der maltesischen Lotterie- und Glücksspielbehörde. Alle vertraulichen Daten wie beispielsweise Name, Adresse, Kontodaten und finanzielle Daten behandelt man bei Sunnyplayer absolut vertraulich und gibt sie niemals ohne euer persönliches Okay weiter. Eure Login-Daten solltet ihr selbstverständlich niemals an jemanden weitergeben, denn nur in diesem Fall kann sich niemand anders an eurem Spielerkonto bedienen. Die Zugangsdaten kennt also am besten nur ihr selbst!

Kosten und Gebühren im Online-Casino

Die Nutzung des Sunnyplayer Onlinecasinos ist für euch vollkommen kostenfrei. Gebühren für Ein- und Auszahlungen übernimmt der Casinobetreiber. Zahlt ihr einen Betrag auf euer Spielerkonto ein, schreibt man euch demzufolge den kompletten Betrag, ohne Abzug von Gebühren, gut.