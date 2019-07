Das Partycasino lockt normalerweise mit einem Welcome-Bonus bis zu 500 €. Bei uns von Spieletester.com erhalten alle Spieler aus Deutschland einen Boost auf den Partycasino Willkommensbonus und ihr könnt damit das Doppelte, also bis zu 1000 €, und zusätzlich noch 20 Freispiele abstauben.

Partycasino Willkommensbonus Special



Der Partycasino Willkommensbonus Boost ist für alle Neukunden aus Deutschland verfügbar, die sich über den jeweiligen Link im Online-Casino registrieren. Über unseren Button oben gelangt ihr zur Bonus-Special-Seite, über die ihr euch anmelden könnt, um in den Genuss des 1000€ Bonusangebots zu kommen. Betretet ihr die Casino-Webseite auf dem ganz normalen Weg, also über die Eingabe der Webadresse in den Browser, so erhaltet ihr leider nur den 500€-Bonus. Als Plus gibt es bei uns noch 20 Freespins für Starburst obendrauf. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 €.

So erhaltet ihr den 1000€ PartyCasino Bonus

Benutzt auf dieser Seite im Bild den Button „Los geht's“ oder unseren Link und registriert euch für ein neues Spielerkonto bei PartyCasino.com. Das Anmeldeformular ist schnell ausgefüllt und die Registrierung vollkommen unproblematisch. Für eure Anmeldung erhaltet ihr bei der Ersteinzahlung zunächst einen 100% Bonus bis zu 500€. Für die zweite Einzahlung gibt es nochmal 100% bis zu 250€ und für die dritte auch 100% bis zu 250€. Das Angebot gilt ausschließlich für neue PartyCasino-Accounts. Zur ersten Zahlung erhaltet ihr die Freespins für Starburst und könnt sie direkt an dem beliebten Slotautomat einsetzen. Als qualifizierte Spieler müsst ihr bei der Einzahlung den Bonuscode WELCOMEBONUS verwenden. Leider nehmen die Zahlungsanbieter Skrill und Neteller nicht am Willkommensangebot des Online-Casinos teil. Zahlungen über diese beiden Zahlungsoptionen qualifizieren euch also leider nicht für den Bonus.



Bonusumsatzbedingungen

Der PartyCasino Willkommensbonus unterliegt einer 35-fachen Setbedingung. Ihr müsst den Einzahlungs- und den Bonusbetrag also 35 mal umsetzen, ehe ihr eine Auszahlung beantragen könnt. Dabei zählen die Einsätze an Slots und Spielautomaten zu 100% in die Umsatzbedingungen mit rein, Videopoker, Roulette, Tisch- und Live-Spiele nur zu 20% und BlackJack lediglich zu 10%.

Sobald ihr den Bonus aktiviert habt ist er für ganze 30 Tage gültig und ihr habt in diesem Zeitraum ausreichend Zeit, um die Bonusbedingungen zu erfüllen. Einige wenige Spiele sind vom Bonusspiel ausgeschlossen und tragen nicht zur Erfüllung der Promotion-Ziele bei. Ihr findet die Auflistung in den Bonusbedingungen auf der Partycasino-Webseite. Die maximale Wettbeschränkung liegt im Promotionszeitraum auf 5€ für alle SingleSlot-Spiele, beziehungsweise je Spielrunde, und bei allen anderen Spieltypen bei 50€.

20 Freispiele für Starburst

Die Freespins müssen in eurem Spieleraccount unter „meine Freespins“ zunächst aktiviert werden. Sie haben eine Gültigkeit von 3 Tagen und können in diesem Zeitraum abgerufen werden. Die Gewinne aus den Freirunden unterliegen einer zehnfachen Setzbedingung ehe ihr sie euch auszahlen lassen könnt.

