Viele online Casinos bieten für neue Spieler Bonus Freispiele an. Doch was genau sind diese Freespins und was bringen sie? Wir haben die besten online Casinos 2019 mit solchen Bonusangeboten getestet und bewertet.

Casino Bonus Freispiele Test

In unserem Test haben wir die Bedingungen, die Auswahl der Spiele und die Anzahl der Freispiele berücksichtigt. Online Casinos mit unmöglichen oder unerreichbaren Bonusbedingungen haben wir hier erst gar nicht aufgeführt.



Die besten Freispiel online Casinos 2019

Freispiel Bonus in online Casinos

Freispiele in einem online Casino sind beliebte Bonus Angebote für neue Spieler. Sobald man sich registriert hat, kann man an den vorgegebenen Spielen die Anzahl der Frei-Spiele kostenlos mit niedrigstem Einsatz spielen. Diese „Freespins“ gibt es natürlich nur an Spielautomaten, denn bei Tischspielen ist dies technisch schwer umzusetzen.

Man sollte dies aber nicht mit den Features mancher Spielautomaten verwechseln, bei denen man Freespins gewinnen kann. Das eine ist ein Bonus des Casino und das andere eine zusätzliche Gewinnmöglichkeit an Videospielautomaten.

Bedingungen für eine Auszahlung

Da man bei diesem Bonus mit echtem Geld spielt, werden natürlich durchaus auch Gewinne erzielt. Um genau diese auszahlen zu können, setzt jedes online Casino Bedingungen. Da alle Anbieter verschiedene Regeln haben, können wir es euch hier nur pauschal erklären. In den meisten Fällen ist es so, dass man den Gewinn X mal umsetzen muss, bis man das Geld aus dem Spielerkonto auszahlen lassen kann.

Ein Beispiel:

Gewinnt man 10€ und die Bedingung besagt, dass der Gewinn 10mal umgesetzt werden muss, setzt man Einsätze in der Höhe von 10 x 10€, also 100€, an den Spielautomaten. Danach steht das Geld zur Auszahlung bereit.

Unser Fazit

Dafür, dass man keinerlei Risiko eingeht und kein eigenes Geld verspielt, sind diese Angebote fair und seriös. Einzig und allein sind die Bonusbedingungen zu beachten. Denn viele Spieler ärgern sich, wenn sie aus dem Bonus gewonnenes Geld nicht auszahlen können.

