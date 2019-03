Wie auch fast bei jedem anderen Onlinecasino, bekommen neue Spieler bei NetBet ein besonderes Angebot als Willkommensgeschenk gemacht. Neueinsteiger erhalten bei 50€ Ersteinzahlung-Betrag nochmal 50€ obendrauf geschenkt. Zusätzlich gibt es noch Freispiele für Vegas-Automatenspiele. Damit ist der erste ausgiebige Testlauf bei NetBet auf alle Fälle gesichert.

Jetzt 100% Willkommensbonus + Freispiele bei NetBet sichern

NetBet Bonus – Verdoppelte Ersteinzahlung + Freespins

Mit dem NetBet Bonus holt ihr euch 100% eures eingezahlten Guthabens nochmal als Geschenk dazu. Das heißt, der Betrag, den ihr als allererste Einzahlung tätigt, wird bis zu einem Betrag von 200€ verdoppelt. Zahlt ihr also 200€ ein, so gibts 200€ gratis. Bei einer Einzahlung von 50€ wären es demnach lediglich 50€ Bonus und bei 100€ gäbe es einen 100€-Bonusbetrag. Die Entscheidung über die Höhe der Ersteinzahlung liegt ganz bei euch, allerdings müsst ihr schon 10€ einzahlen, denn das ist allgemein der Mindestbetrag für Einzahlungen im NetBet Online Casino. Als weiteren Bonus gibt es noch 10 Freispiele für die spannenden Age of the Gods Automatenspiele, die ihr im Vegas Bereich bei NetBet findet.



Was muss man beim NetBet Bonus beachten?

Der NetBet Bonus ist ausschließlich für neue Spielerinnen und Spieler gedacht, die sich zum ersten Mal im NetBet Onlinecasino registrieren. Den Willkommensbonus könnt ihr auch nur mit der allerersten Einzahlung beantragen. Dafür habt ihr sieben Tage nach der Anmeldung Zeit, denn ist dieser Zeitraum verstrichen, könnt ihr den Bonus nicht mehr im Spielerkonto auswählen. Im Übrigen gilt der NetBet-Bonus auch nur einmal je Person, Haushalt, Computer und IP-Adresse. Ihr braucht also nicht versuchen, euch mehrfach Konten anzulegen, denn das könnte den kompletten Ausschluss aus dem NetBet-Casino zur Folge haben.

Einzahlungen mit NETELLER oder Skrill

Bitte beachtet, dass Einzahlungen mit den Zahlungsmethoden NETELLER und Skrill vom Bonusprogramm ausgeschlossen sind. Wenn ihr also eine dieser Zahlungsanbieter für eure Ersteinzahlung wählt, stehen euch sowohl der NetBet Casinobonus als auch die damit verbundenen Vegas Bonus-Freispiele nicht zur Verfügung.

So bekommt ihr den NetBet-Willkommensbonus

Registriert euch mit euren persönlichen Angaben bei NetBet. Wenn ihr eure erste Einzahlung innerhalb einer Woche macht, dann gebt direkt den Bonuscode NBWELCOME ein. Euer Willkommenspaket wandert dann direkt in euer Spielerkonto.

NetBet Umsatzbedingungen beim Bonusprogramm

Wie Bonusse in jedem anderen Onlinecasino ist auch dieser Willkommenbonus an Umsatzbedingungen gebunden. Das heißt, dass eure Gewinne, die aus Bonusfreispielen und Bonusgeldern erzielt werden, erst dann zur Auszahlung kommen, wenn alle Bonusumsatzbedingungen erfüllt sind. Im NetBet Casino müsst ihr den Willkommensbonus 30 Mal umsetzen. Falls ihr eine Auszahlung beantragt, ehe ihr die Bedingungen erfüllt habt, gehen euch das Bonusgeld sowie die bis dahin daraus generierten Gewinne verloren.

Umsatzbedingungen bei Freispielen

Wenn ihr Gewinne aus den Freispielen ergattert, so werden die als Bonusguthaben gelistet und dieses muss 50x an den vorgesehenen Spielautomaten durchgespielt werden. Ehe Bonusgelder und damit verbundene Gewinngelder ausgezahlt werden, müsst ihr die Umsatzbedingungen erfüllt haben. Ene vorherige Auszahlungsbeantragung macht den Bonus und auch die Gewinne nichtig.

Bonus 7 Tage lang gültig

Die Umsatzbedingungen für den Willkommensbonus müssen innerhalb 7 Tagen erfüllt werden, denn sowohl die Bonusbeträge als auch die Freispiele behalten lediglich für diese Zeit nach der Bonusanmeldung ihre Gültigkeit. Ist dieser Zeitraum beendet, so werden sämtliche Bonusbeträge und auch Gewinne, die aus Boni mit nicht erfüllten Bonusbedingungen stammen, vom Spielerkonto entfernt. Ihr könnt danach ganz normal mit eurem restlichen Guthaben weiterspielen, doch es wäre schade, wenn euch dadurch der Bonus flöten ginge.

Wo können die Freispiele eingesetzt werden?

Die Freespins, welche ihr im Rahmen des Willkommenbonus bekommt, sind im Vegas Casino Bereich an mehreren Age of Gods Spielen einsetzbar. Hierzu gehören:

Age of Gods Fate Sisters Furious Four Goddess of Wisdom King of Olympus Prince of Olympus God of Storm.

Die Freispiele behalten lediglich für sieben Tage nach ihrer Ausstellung ihre Gültigkeit. Ihr solltet sie demnach nach der Anmeldung schnellstmöglich einsetzen, denn nur so schafft ihr die Umsatzbedingungen.

Jetzt zu NetBet wechseln und den 100% Bonus + Freispiele sichern

