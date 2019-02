Als absolute Newbies erhaltet ihr Freispiele im DrückGlück Casino, die ihr kostenlos einsetzen könnt. Für Gratis Freispiele müsst ihr allerdings zuerst angemeldet sein. Registriert euch also bei DrückGlück, geht anschließend zur Kasse und wählt den Bonusabschnitt aus. Dort müsst ihr dann den entsprechenden Bonuscode eintragen und auf den Button „Senden“ gehen. Anschließend gehört der Bonus euch und ihr könnt im Online Casino Drück Glück durchstarten.

Der Freispiel-Bonuscode bei DrückGlück

Wenn ihr in euer Spielerkonto eingeloggt seid, müsst ihr lediglich die Aktionsseite im DrückGlück Online Casino auswählen. Dort findet ihr alle aktuellen Promotions und könnt euch den gewünschten Freispiel-Bonus aussuchen. Der Code wird entweder direkt angezeigt oder ihr bekommt ihn per Mail zugesendet. Wichtig ist also, dass ihr eure richtige Mailadresse hinterlegt.



Freispiele im DrückGlück Casino als Willkommensgeschenk

Für interessierte Spieler hat DrückGlück einen umfangreichen Bonus als Willkommensgeschenk ausgelobt. Bei einer Neuanmeldung gibt es bis zu 50€ Bonusgeld und obendrauf noch 50 Freispiele im DrückGlück Casino. Aber selbst Bestandskunden profitieren bei regelmäßigen Besuch von einem Belohnungssystem sowie tollen Aktionsangeboten und Freispiel-Boni. Meldet euch an, holt euch die Freespins und freut euch auf mehr als 2000 der neuesten und beliebtesten Slots aus den Spieleschmieden der besten Casinospiele Entwickler.

So kommt ihr an die DrückGlück Freispiele

Bei eurer ersten Einzahlung wird der Betrag verdoppelt und Drück Glück packt noch 50 Freispiele obendrauf. Das Angebot gilt aber wirklich nur für die erste Einzahlung. Deshalb solltet ihr kein Fake-Account eröffnen, sondern eure echten Daten und ein tatsächlich existierendes Mailkonto angeben. Im Falle eines Gewinnes kann dieser sonst nicht an euch ausgezahlt werden, denn ihr müsst euch dafür mit einem Ausweisdokument verifizieren. Als Mindesteinzahlung sind 10€ vorgesehen und der maximale Betrag des Bonus liegt bei 50€.

Die Freispiele beim Willkommenbonus sind an den Slots Book of Dead oder Spinning Wilds mit einem Rundenwert von 0,10€ einlösbar.

Anmelden, Einzahlen, Bonus auswählen – So einfach!

Meldet euch also mit wenigen Schritten im DrückGlück Casino an, zahlt einen Betrag von mindestens 10€ ein (dann gibt es 100% Bonus, also weitere 10€ – bei 50€ Einzahlung spielt ihr mit dem Maximalbonus von 50€, also mit insgesamt 100€ weiter) und wählt euren Bonus aus. Anschließend könnt ihr gemäß den Bonusbedingungen die Freispiele nutzen und eure Gewinne freispielen.

Weitere Aktionen mit Freespins im DrückGlück Casino

Neben den Feispielen beim Willkommensbonus hat das Onlinecasino noch ein weiteres Freispielangebot, das jeweils für die erste Einzahlung gilt. Holt euch den Bonuscode und sichert euch bis zu 100 DrückGlück Freispiele!



