Ein Casino Bonus Test spart oft viel Zeit und Ärger. Nicht jeder Bonus im online Casino ist gleich und manche haben ihre Tücken. Aus genau diesem Grund haben wir jeden Online Casino Bonus getestet und berichten euch in diesem Artikel darüber.

Online Casino Bonus Test

Hier seht ihr die besten Bonis aus online Casinos, welche von uns getestet und bewertet wurden.

Der Casino Bonus Test im Einzelnen

Willkommensbonus

Wir haben in fast jedem bekannten Casino den Willkommensbonus oder Ersteinzahler Bonus getestet. Das bedeutet, wir haben dort echtes Geld eingezahlt und geschaut ob wir den Bonus dazu bekommen, ihn aktivieren müssen oder uns bei dem Support melden müssen.

Freispiele Bonus

Ein Freispiel Bonus ist oft kostenlos, doch manche davon bekommt man auch erst, nachdem man echtes Geld eingezahlt halt. Hier ist genau zu beachten, ob der Bonus einfach so zugeteilt wird oder erst nach der Einzahlung. Dazu liest man sich am besten die Bedingungen zu jedem Bonus durch. In unserem Test war jeder Freispiel Bonus so wie er sollte, entweder mit oder ohne Einzahlung. Allerdings wird der Bonus in den meisten Casinos nur für bestimmte Spiele freigegeben. Das heißt, man kann den Bonusbetrag nur an ausgewählten Casinospielen einsetzen.

No deposit Bonus

In unserem Bonus ohne Einzahlung Test ging es darum, zu sehen, ob man wirklich mit echtem Geld im online Casino spielen kann, ohne selbst etwas einzahlen zu müssen. Leider gibt es nur ganz wenige Casinos mit einem sogenannten no deposit Bonus. Da wäre zum Beispiel das Sunnyplayer Casino mit 10€ Gratis oder das 888Casino mit 88€ gratis. Dort muss man wirklich kein eigenes Geld einzahlen. Im Sunmaker Casino ist es ein obligatorischer Euro und man bekommt 15€ gratis dazu.

Warum ist ein online Casino Bonus Test so wichtig?

Nicht jeder Bonus ist für jeden Spieler geeignet. Wir haben hier von vielen online Casinos die Bonusangebote näher unter die Lupe genommen. In online Casinos ist es gang und gäbe, neuen Spielern oder treuen Spielern einen Geld Bonus zu schenken. Zum Ersten soll dieser es erleichtern, um echtes Geld zu spielen und zum anderen die Laune bestehender Spieler aufrecht zu halten, wenn auch mal verloren wird.

Top 10 Casino Bonus Test

Die Top 10 der besten Casino Bonus Angebote 2020 geben euch einen Überblick über die Casinos und den aktuellen Bonus. Jedes online Casino wechselt von Zeit zu Zeit seine Bonusangebote, mal zum Guten, mal zum Schlechten für die Spieler. Wir aktualisieren diese Übersicht kontinuierlich, und jeder neue Bonus wird zuerst von uns getestet, bevor wir ihn veröffentlichen.

Warum dieser Test?

Nicht jeder Bonus ist auch für jeden Spieler gleich gut. Neue Casinospieler bevorzugen natürlich einen Bonus ohne Einzahlung oder einen Willkommensbonus. Für aktive Spieler ist ein guter Bonus bei Einzahlung viel attraktiver. Aus diesem Grund seht ihr hier eine Übersicht der besten Bonis, und jeder kann für sich den Besten auswählen.

Online Casinos und ihr Bonus

Welches online Casino hat einen Bonus?

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?