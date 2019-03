Mit dem Bonusangebot von 5€ ohne Einzahlung im Sunmaker Casino könnt ihr viele der Merkur-Spielautomaten aus dem umfangreichen Portfolio risikolos testen. Das Ganze kostet euch nichts und anschließend dürft ihr euch durch Slots, Poker, Roulette, Black Jack und viele andere Casinospiele durchprobieren. Der 5€ Bonus für die Registrierung ist für alle Neueinsteiger im Sunmakercasino gedacht. Wenn ihr weitere Bargeld- und Freispiel-Bonis in anderen Online-Casinos sucht, findet ihr einige davon hier.

Wenn ihr die 15€ Gratis von Sunmaker haben wollt, erfordert das lediglich eine Anmeldung im Onlinecasino. Das geht ratzfatz und schon findet ihr euer Gratisguthaben auf dem Spieleraccount. Geht auf den Tab „Registrieren“ und füllt das Anmeldeformular mit euren Daten aus. Ein Fake Account hilft euch nicht weiter, denn zum Einen bekommt ihr eine Mail zur Bestätigung der Anmeldung zugeschickt, zum Anderen wird euch kein Gewinn ausgezahlt, falls eure eingegebenen Spielerdaten bei der Verifizierung für die Auszahlung nicht mit euren Angaben übereinstimmen. Das wäre schade, denn es könnte sich um mehrere tausend Euro handeln. Dieses Risiko einzugehen wäre fahrlässig, findet ihr nicht?

5€ oder 15€ ohne Einzahlung im Sunmaker Casino



Nachdem ihr eure Anmeldedaten abgeschickt habt, bestätigt ihr in der euch zugesendeten Mail die Registrierung und geht zurück in euer Spielerkonto. Dort tätigt ihr 1€ Einzahlung – am besten über PayPal, denn so wird der Betrag direkt an Sunmaker übermittelt. Wählt danach euren 15€ Bonus aus und ihr werdet sehen, dass der Betrag plus dem 1€ der Einzahlung auf eurem Konto erscheinen. Jetzt könnt ihr spielen was das Zeug hält und alle Merkur Slots aus dem Casinospiele Angebot bei Sunmaker durchprobieren. Natürlich sind auch die Klassiker Poker, Roulette, Baccarat und Black Jack dabei und ihr könnt sie ohne Risiko testen.

Gibt es eine Spieleinschränkung beim 5€ Gratisbonus?

Mit den 5€ ohne Einzahlung im Sunmaker Casino habt ihr keine Spieleinschränkung. Auch mit eurem 1€ = 15€ Willkommensbonus seid ihr nicht eingeschränkt und könnt alle Spiele aus dem riesigen Spielepool bei Sunmaker testen.

Weitere Bonis bei Sunmaker

Wie ihr seht, hält das OnlineCasino einige interessante Boni für euch bereit. Holt euch die 5€ ohne Einzahlung im Sunmaker Casino und schaut anschließend, welche Bonusangebote für euch noch in Frage kommen. In der Regel bekommt ihr in eurem Spielerkonto immer jedes für euch gerade verfügbare Bonusangebot angezeigt. Als Willkommengeschenk gibt es nämlich auch noch den 100% Willkommenbonus bis zu 200€. 100% geschenktes Geld, das ihr an den vielen lukrativen Merkur Spielautomaten gewinnbringend einsetzen könnt. Der Aktionskalender zeigt euch zudem zukünftige Promotions, Turniere und Sonderaktionen an, bei dem ihr fette Bonis, Freispiele und mehr gewinnen könnt. Lasst euch das nicht entgehen!

