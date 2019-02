Hochauflösende Displays machen das Spielvergnügen im Wunderino Online Casino perfekt. Das Spielen auf dem Mobilgerät funktioniert flüssig, denn mittlerweile ist die Technik der Smartphones und Handys ausgefeilt und fortschrittlich. So wird die Spielfreude kaum noch getrübt. Mitunter liegt es auch daran, dass das Funknetz immer weiter ausgebaut wird., denn man hat jetzt fast überall Zugriff aufs Internet.

Wunderino Casino App für iOS Geräte und Android



Mit der CasinoApp habt ihr über den Casino-Icon direkten Zugang zu den besten Slotautomaten. Die Wunderino Casino App für das iPhone oder iPad, könnt ihr als native MobileApp wie gewohnt im AppStore downloaden. Dies heißt aber nicht, dass Besitzer anderer Geräte das Nachsehen haben. Das Wunderino Casino ist so konzipiert, dass die Slots von jedem neueren Mobilgerät ohne Probleme spielbar sind.

WebApp für Android Geräte

Wer über ein Android Gerät verfügt, spielt nicht direkt über eine native App. Über den Wunderino-Button auf dem Display des Handys gelangt ihr direkt in die HTML5-basierte WebApp. Das Onlinecasino ist Dank neuester Technik so aufgebaut, dass es sich individuell an die Größe des Geräts anpasst. So kommt ihr mit jedem Mobilgerät in den uneingeschränkten Genuss, auf alle Spielautomaten zugreifen und daran spielen zu können.