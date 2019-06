Das Casinospiel auf dem Smartphone oder anderen Mobilgeräten erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn mit einer App nimmt man all seine Lieblingsspiele überall mit hin. Mit der Sunmaker mobile App könnt ihr an jedem Ort spielen, an dem ihr einen stabilen Internetempfang habt. Ein Download ist dafür nicht notwendig, denn mit der Casino-App spielt ihr ganz bequem über den Browser und spart euren Speicherplatz.

Sunmaker mobile App – Casino-Spiel ohne Download



Mit der Sunmaker Mobile App nutzt ihr alle Angebote und Specials, welche auch für den Desktop verfügbar sind. Dabei müsst ihr nicht einmal eine App herunterladen, sondern spielt direkt über den Handy-Browser. Gebt einfach in die Menüleiste des Browsers die Webadresse von sunmaker.com ein und meldet euch im aufregenden Merkur Casino an. Für eure Registrierung erhaltet ihr sogar 15 € gratis, die ihr an den spannenden Slots und Automatenspielen einsetzen könnt.





Die Sunmaker App – Das mobile Merkur Casino für unterwegs

Spielt von jedem Ort aus, zu jeder Tages- und Nachtzeit – die WebApp funktioniert wo, wann und solange ihr wollt. Überall da wo ihr eine gute Internetverbindung habt, könnt ihr eure Lieblingsspiele auf dem Tablet, Android-, Apple iPhone oder iPad sowie von nahezu jedem anderen nicht gerade steinzeitlichen Mobilgerät spielen. Die Sunmaker App ist so konzipiert, dass sie sich automatisch an euer Handy und die Displaygröße anpasst. So erhaltet ihr den perfekten Spielspaß, egal mit welchem Gerät ihr euch einloggt. Euer Account ist nicht am ein Endgerät gebunden und egal ob ihr euch von zu Hause aus am Desktop oder unterwegs mit dem Smartphone einloggt – ihr habt immer die beste Qualität und den perfekten Sound.

Großartiges Spieleangebot für das Handy

Wenn ihr mit dem Handy auf die Casino-Seite von Sunmaker zugreift, habt ihr eine riesige Auswahl an Slotautomaten, Video-Spielautomaten und Jackpots der besten Anbieter. Unter anderem findet ihr im Sunmaker-Portfolio viele der beliebtesten Merkur-Slots, welche der Glücksspielergemeinde schon früher in Spielotheken den größten Spielspaß bereitet haben. Heute spielen wir die Slotautomaten auch unterwegs oder zu Hause und sind nicht mehr an irgendwelche Öffnungszeiten gebunden.