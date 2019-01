Mobile Casinos lassen sich entweder als native App direkt aufs Mobilgerät laden oder aber im Browser spielen. Die meisten Onlinecasino-Anbieter setzen inzwischen auf die fortschrittlichen HTML5-basierten Web-Apps. Die Softwareentwicklung von nativen Apps ist nämlich sehr aufwendig und dementsprechend teuer. Zudem müssen diese Applikationen ständig aktualisiert werden, um die Spieler stets auf dem neuesten Stand zu halten. Deshalb optimieren nach und nach immer mehr Casinoanbieter ihre Webseite für Mobilgeräte. Die Download-App ist dann lediglich eine zusätzliche Alternative, um von unterwegs aus spielen zu können, und nicht unbedingt nötig.

Der Unterschied zwischen Casino-App und Web-App

Die Mobile-App hat lediglich den Vorteil, dass sie ein klein wenig bedienerfreundlicher ist, wobei die Entwickler auch auf diesem Gebiet immer weiter voranschreiten. Mittlerweile stellen sich viele Web-Apps von selbst auf die unterschiedlichen Mobil-Geräte ein.

Der größte Unterschied zwischen Mobile-App und Web-App ist wohl: Die Handy-App lässt sich mit einem Klick auf den Icon öffnen und man kann direkt losspielen. Beim Casinobesuch über die Web-App muss man zunächst den Browser öffnen und erst noch die gewünschte Zieladresse eingeben. Ihr könnt aber auch das Lieblingscasino auf dem Mobilgerät als Favorit hinterlegen, denn so ist ein schneller Zugriff genauso möglich.

Bedienung des Mobil-Casinos

Man stellt zwischen dem Automatenspiel auf dem Handy und am PC keine allzu großen Unterschiede mehr fest. Die mobile Casinoseite ist, genau wie am Desktop, übersichtlich in Kategorien aufgeteilt, denn alle Bereiche sollen schnell zu finden sein. Gescrollt wird auf dem Smarthone wie gewohnt, indem man mit dem Finger über das Display wischt. Die Spiele ruft man mit einem Klick auf das jeweilige Spielsymbol auf. Verschiedene Titel wurden mittlerweile in ihrer Bedienung noch weiter verbessert und ihr erkennt sie, indem ihr auf den Zusatz „touch“ im Spieltitel achtet.