Es wird gruselig. So richtig gruselig. Denn pünktlich zu Halloween hat sich ein Portal in eine andere Dimension geöffnet, aus der abscheuliche Kreaturen in unsere Welt gelangen und das Land und die Ozeane mit Terror überziehen. Jetzt ist die Zeit für die Kapitäne aus World of Warships auf dem PC und den Kommandanten aus World of Tanks auf der PlayStation 4 und der Xbox gekommen, sich gegen die Invasion der Dämonen zu rüsten.

World of Warships – Halloween Mode: Saving Transylvania Trailer