Während eines Events in Hamburg zu World of Final Fantasy hatte ich die Gelegenheit, Hiroki Chiba von Square Enix zu sprechen. Was der Game Director so alles verraten hat, seht ihr im Video. An dieser Stelle bitte ich die zwei kurzen Störungen beim Ton zu entschuldigen. Der Fehler ist uns leider erst sehr spät im Editing-Prozess aufgefallen.

World of Final Fantasy – Video-Interview mit Hiroki Chiba (unkomprimiert, 3.6 GB)