We Sing Productions, ein Gemeinschaftsunternehmen von THQ Nordic, Wired Productions und Le Cortex, veröffentlicht heute die vollständige Liste der All-Star-Tracks zusammen mit einem neuen Trailer, um damit den neusten Teil der beliebten und mehrfach ausgezeichneten Musikspielserie We Sing anzukündigen. Die ebenfalls neue Companion-App We Sing Mic macht das Smartphone zum Mikrofon und zum ersten Mal können bis zu 10 Spieler gleichzeitig gemeinsam singen. Das ultimative Karaokespiel erscheint später in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One.

We Sing Productions – Tracklist Trailer