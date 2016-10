Ubisoft veröffentlichte heute ein neues Video zu WATCH_DOGS 2, in dem die Heimat von Marcus Holloway, die San Francisco Bay Area, mit all ihren Aktivitäten vorgestellt wird. Die Spielwelt in WATCH_DOGS 2 umfasst die gesamte Gegend um San Francisco, einschließlich Silicon Valley und Oakland.

Watch_Dogs 2 – Willkommen in San Francisco Trailer