Am 10. November wird das Böse triumphieren. Denn dann erscheint das Rollenspiel Tyranny von Obsidian Entertainment für PC, Mac und Linux im Einzelhandel. Tyranny fordert den Spieler dazu heraus, seinen eigenen Platz in einer Fantasy-Welt zu finden, in der die Bösen gewonnen haben. Ab sofort kann das klassische Rollenspiel vorbestellt werden.

Tyranny – Pre-Order Trailer