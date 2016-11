Ubisoft kündigte heute an, dass die zweite große Erweiterung Überleben für Tom Clancy’s The Division ab heute für Xbox One und Windows PC und ab dem 20. Dezember für PlayStation 4 verfügbar sein wird. Überleben ist im Season-Pass enthalten, kann aber auch separat erworben werden.

The Division – Erweiterung 2 – Überleben Launch-Trailer