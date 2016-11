BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht heute SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Australasien für PlayStation®4 und PlayStation®Vita. Der auf der weltberühmten Sword Art Online-Franchise basierende Titel begeistert mit einer neuen originalen Storyline, die in Zusammenarbeit mit Reki Kawahara gesponnen wurde. Spieler schlüpfen in die Rolle von Kirito, um die Welt von Ainground zu erkunden und in das mit Abstand immersivste MMO-artige Single-Player-Abenteuer abzutauchen, das jemals erschaffen wurde.

Sword Art Online: Hollow Realization – Launch Trailer