Ubisoft kündigte heute zwei Beta-Phasen für Steep an, die vom 10. bis 14. November und vom 18. bis 21. November für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC stattfinden. Durch die Beta-Phasen können die Spieler schon vor der weltweiten Veröffentlichung am 2. Dezember die Hänge der Alpen befahren.

Steep – Open Beta Trailer