Die Open Beta von Steep ist gestartet und für alle Spieler auf Xbox One, PlayStation 4 Computer Entertainment System und Windows PC verfügbar. Vom 18. bis zum 21. November testen die Spieler ihre Rider-Skills und erkunden die alpine offene Welt noch vor der weltweiten Veröffentlichung von Steep am 2. Dezember. Alle Spieler, die an der Open Beta teilnehmen, erhalten das exklusive Crash-Test-Dummy-Outfit im finalen Spiel.

Außerdem sind zwei neue Videos von professionellen Ridern verfügbar, die ihr Können zeigen. Louie Vito – sechsfacher Medaillengewinner der X Games mit dem Snowboard und Luke Aikins – der Mann, der einen Sprung aus über 8.000 Metern Höhe ohne Fallschirm in ein Netz vollbrachte.

Steep – Fahrt wie Luke Aikins