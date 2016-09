Entwickler Allods Team und der weltweite Publisher My.com haben heute weitere Details zur Skyforge-Erweiterung Ascension veröffentlicht, die diesen Herbst erscheinen wird. Ascension wird für alle Spieler herausfordernde neue End-Game-Inhalte bieten. Der bedrohliche Tol-Monter, Avatar der Oceaniden, hat seine Raumschiffe nach Aelion geschickt. Der Raid ist besonders herausfordernd, da die Attacken von Tol-Monter besonders heftig ausfallen und nach und nach den Bereich zerstören, in dem die Schlacht stattfindet. Nur die stärksten Unsterblichen können diesen Avatar in einem Rennen gegen die Zeit bekämpfen. Der brandneue Raid verfügt über zwei Schwierigkeitseinstellungen. Die erste Inkarnation ist für alle Spieler verfügbar, die ihre göttliche Form erhalten haben. An der zweiten Inkarnation können sich nur die besten Spieler in Skyforge messen!

Skyforge – Raid Trailer