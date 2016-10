Deep Silver, SEGA und Atlus kündigen an, dass Shin Megami Tensei IV: Apocalypse und 7th Dragon III Code: VFD am 2. Dezember in Europa erscheinen werden. Beide Titel werden für jeweils €39.99 für den Nintendo 3DS als digitaler Download und als Boxversionen im Einzelhandel erhältlich sein.

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – The Demons Trailer