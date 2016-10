Die legendären Entwickler von Croteam und der virtuelle Publisher Devolver Digital haben heute gemeinsam Serious Sam VR: The Last Hope via Steam Early Access veröffentlicht. Serious Sam-Fans und VR-Connoisseure können damit ab sofort und mit ausreichend Feuerkraft auf HTV Vive loslegen – die Unterstützung von Oculus Rift + Touch-Controls erfolgt zum Release der entsprechenden Hardware. Wer jetzt schon den Abzug betätigt, der kann Serious Sam VR: The Last Hope mit einem Preisnachlass von satten 20 Prozent auf den eigentlichen Preis von 36,99 Euro erwerben.

Serious Sam VR – Early Access Launch Trailer