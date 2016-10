Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von Lara Croft heute mit der Veröffentlichung des Launch-Trailers zu Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration weitergehen. Das Video markiert den Höhepunkt des großen TOMB RAIDER-Jahres: Die Veröffentlichung von Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration für die PlayStation 4! Mit über 50 Stunden Spielzeit ist diese Neuauflage des preisgekrönten Action-Adventures das ultimative Spielerlebnis für Fans und Neueinsteiger.

Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration – Launch Trailer