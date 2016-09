Publisher My.com und Entwickler NetEase enthüllen heute weitere Informationen über die kompetitiven Spielmodi in Revelation Online. In zahlreichen Modi können Spieler auf unterschiedlichen Karten und Arenen ihre kämpferischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. In Revelation Online können sowohl spannende Gefechte und Duelle unter kleinen Gruppen, sowie riesige Schlachten unter Gilden um die Kontrolle der 12 Regionen ausgetragen werden. Hierbei ist der Bodenkampf bei weitem nicht die Grenze, denn auch unter Wasser oder in der Luft kann gekämpft werden.

Revelation Online – PvP Trailer