Publisher My.com und Entwickler NetEase geben den Start der ersten Closed Beta Test-Phase von Revelation Online bekannt. Besitzer von Gründerpaketen, Gewinner von Verlosungen und ausgewählte Spieler können ab heute die ersten Schritte in der englischen Version des mit Spannung erwarteten MMORPGs unternehmen. Mit selbst erstellten Charakteren begeben sich Spieler auf nordamerikanischen oder europäischen Servern auf die Reise durch Nuanor und erleben die Handlung bis Level 49. Während dieser ersten technischen Test-Phase erhalten Spieler Zugang zu 10-vs.-10 Schlachtfeldern, der Hot Springs Zone und vier Dungeons mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden: Trial of the Four Kings, Darkfall, Deserted Shrine und Misty Hollow.

Revelation Online – First Closed Beta Trailer