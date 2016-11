Der Spielmechanik-Trailer zu Persona 5 zeigt angehende Unruhestifter dabei, wie sie das Leben ehrlicher Schüler führen, um Authoritäten und wachsamen Augen zu entgehen. Dazu zählen Aktivitäten wie in die Schule gehen, etwas mit Freunden unternehmen, jobben, essen, Sport machen und vieles mehr, um die Fassade eines durchschnittlichen Bürgers aufrecht zu erhalten. An diesen normalen Aktivitäten teilzunehmen steigert die Fähigkeitspunkte in fünf sozialen Bereichen. Außerdem ist es wichtig, Beziehungen zu Vertrauten und den anderen Mitstreitern aufzubauen sowie zu verschiedenen Händlern in Tokio. Das schaltet besondere Spezial-Fertigkeiten und andere Boni frei.

Persona 5 – Game Mechanics Trailer