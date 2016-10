Epic Games gibt den Namen der neusten Heldin von Paragon bekannt: Countess. Die Burst-Casterin kann mit Irreführung und Unberechenbarkeit Ziele schnell heraussuchen und eliminieren, um dann schnell wieder in der Dunkelheit zu verschwinden. Countess wird mit dem Update am Dienstag, den 25. Oktober in Epics free-to-play PC und PlayStation 4 MOBA spielbar sein.

Paragon – Countess Announcement Trailer