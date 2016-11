2K gab heute bekannt, dass NBA 2K17 ab dem 26. November eine im Spiel integrierte Musikreihe namens „Park After Dark“ enthalten wird. Park After Dark wird den „MeinPARK“-Modus von NBA 2K17 zu einem Ort machen, der vor Musik nur so vibriert. Mit dabei sind Größen wie Future, Snoop Dogg alias „DJ SNOOPADELIC“, DJ Premier und mehr. Ihre einmaligen Performances stehen allen NBA 2K17-Spielern auf dem PlayStation 4, Xbox One und Windows PC offen.

NBA 2K17 – Park After Dark Trailer