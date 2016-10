Nur noch wenige Tage, dann dürfen Farm-Fans mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 für PC, PlayStation 4 und Xbox One wieder nach Herzenslust pflügen, säen und ernten. Mit dem heutigen Launch-Trailer geben astragon Entertainment, Focus Home Interactive und GIANTS Software allen, die schon gespannt auf den Release am 25.10.2016 warten, einen kleinen Einblick in die Aktivitäten, die sie im neuesten Teil der Erfolgs-Reihe erwarten.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Launch Trailer