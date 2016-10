Am 25. Oktober 2016 erscheint der Landwirtschafts-Simulator 17 endlich für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die erfolgreiche Simulations-Reihe hat über die vergangenen Jahre Millionen Spieler dank seines beliebten Settings, spannendem Gameplay und hunderten Fahrzeugen von den weltweit größten Hersteller-Marken in seinen Bann gezogen. Mit dem heutigen Garage-Trailer geben die Entwickler euch einen kleinen Einblick in den enormen Fuhrpark vom Landwirtschafts-Simulator 17, der aus über 250 originalgetreu nachgestellten Fahrzeugen und Maschinen von 75 verschiedenen Marken besteht – erstmalig nun auch mit den AGCO-Marken: Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Garage-Trailer