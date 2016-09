Noch nicht einmal mehr einen Monat müssen sich Farm-Fans gedulden, bis sie zeitgleich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One in neue Landwirtschafts-Abenteuer eintauchen dürfen. Bevor es soweit ist, präsentiert der Landwirtschafts-Simulator 17 heute eine neue Methode, um große Mengen an Holz und Getreide über die neue, riesige Karte zu transportieren: Züge, die vom Spieler selbst gefahren werden können. Das heutige Gameplay-Video lädt den Zuschauer auf eine Reise entlang der beiden malerischen Zugstrecken von Goldcrest Valley ein.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Gameplay #3: Life on the Railroad