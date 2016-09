Mit King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon wird das Final Fantasy XV-Universum um einen weiteren Titel für iOS- und Android-Geräte erweitert, der eine Hommage an King’s Knight ist; eines der ersten Spiele von Square Enix. Ursprünglich vor 30 Jahren veröffentlicht war King’s Knight ein 2D-Shooter, entwickelt von Hironobu Sakaguchi and Nobuo Uematsu, für das Nintendo Entertainment System. Im kommenden Rollenspiel-Highlight Final Fantasy XV spielen Noctis und seine Freunde King’s Knight – Wrath of the Dark Dragon – in ihren Ruhepausen.

Das Free-to-Play Rollenspiel King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon erzählt eine komplett neue Geschichte in einer einzigartigen Welt und verfügt über einen aufregenden Multiplayer für bis zu vier Spieler und wird noch dieses Jahr im AppStore und Google Play Store veröffentlicht.

King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon – Announcement Trailer