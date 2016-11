Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass ab sofort ein brandneuer 101-Trailer zu FINAL FANTASY XV verfügbar ist. Das Video beleuchtet die Spielelemente und Charaktere des RPG-Highlights. So erfahren Spieler schon jetzt alles Wissenswerte, noch bevor FINAL FANTASY XV am 29. November für Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Final Fantasy XV – 101 Trailer – Extended Cut