Ubisoft veröffentlicht heute Face Up: The Selfie Game, ein Social-Quizspiel für iPhone, iPad, iPod Touch und Android Geräte. Das Spiel verwandelt „Selfies“ von Freunden und Familienmitglieder in ein witziges Spiel, bei dem Gesichtsausdrücke und Gefühle dargestellt und erraten werden müssen. Ab heute kann Fder Titel kostenlos im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden.

Face Up: The Selfie Game – Launch Trailer