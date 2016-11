In nur zwei Wochen erscheint Die Zwerge. Um die Wartezeit zu verkürzen hat THQ Nordic letzte Woche die Video-Serie „Meet the Dwarves“ gestartet, in der die Charaktere aus dem Spiel vorgestellt werden. Nachdem Boindil Zweiklinge im ersten Video gezeigt wurde, wird dieses Mal Rodario vorgestellt, der gar kein Zwerg, sondern ein Mensch ist.

Die Zwerge – Meet The Dwarves: Rodario