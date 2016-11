Genau eine Woche vor dem Release von Die Zwerge, stellt THQ Nordic einen neuen Helden in ihrer „Meet the Dwarves“ Videoserie vor. Narmora, die flinke und gewandte Assassine. Sie ist darauf spezialisiert, sich unbemerkt an ihre Gegner heranzuschleichen und sie niederzustrecken, bevor sie sie bemerken. Mit ihrer Fähigkeit „Hier… Dort” kann sie überall auf dem Schlachtfeld auftauchen oder sich mit „Meuchelmord” und „Schattentod” hin und her teleportieren und schnell bis zu zehn Feinde zu eliminieren.

Die Zwerge – Meet The Dwarves: Narmora