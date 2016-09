Ich hatte im Rahmen des gestrigen „Kill the Servers“ Stresstest von Gwent: The Witcher Card Game die Möglichkeit, einige Partien zu zocken. Schaut zu, wie ich mich so schlage!

Die Redaktion spielt: Gwent: The Witcher Card Game (1080p60FPS, unkomprimiert, 3.1 GB)