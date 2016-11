Allods Team und der weltweite Publisher My.com kündigen den Start der zweiten Closed Beta von Cloud Pirates für den 23. November an. Spieler werden auch in der zweiten Testphase das Kommando über eins von vielen individualisierbaren Schiffen übernehmen und sich in wilden Luftschlachten messen. Während der nächsten Beta-Phase kommen Fans aller Spielstile mit zwölf völlig neuen Schiffen auf ihre Kosten. Außerdem leveln aufstrebenden Luftkommandanten im Kapitänsfortschritts-System unabhängig vom geflogenen Schiff weiter auf. Erreicht ein Kapitän durch das System Level 10, werden neue Kapitäns-Fähigkeiten freigeschaltet, die noch mehr Variationen und Experimente erlauben. Die Anmeldung zur Beta ist auf pirates.my.com möglich.

Cloud Pirates – Second Closed Beta Trailer