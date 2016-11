NIS America und die flashpoint AG freuen sich bekannt zu geben, dass Cladun Returns: This is Sengoku! im Frühjahr 2017 für die PlayStation®4 erscheinen wird. In dem neuesten Teil der Cladun-Serie trifft der Spieler auf viele klassische Helden der japanischen Sengoku-Ära.

Cladun Returns: This is Sengoku! – Announcement Trailer