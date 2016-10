Sie ist zum Greifen nah – die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta! Jeder, der Infinite Warfare bereits für die PlayStation 4 vorbestellt hat, gehört zu den Ersten, die mehr als drei neue Multiplayer Maps, mächtige neue Kampfrüstungen, brandneue Missionsteams und vieles mehr ab 14. Oktober in der Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta erleben können.

Call of Duty: Infinite Warfare – Multiplayer Beta Trailer